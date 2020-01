Zmaga in napredovanje, Giuliani pa kritičen: Pogovoril se bom s fanti #foto SiOL.net Slovenski odbojkarji so že po dveh tekmah močnega berlinskega turnirja opravili prvi del naloge in se po zmagah nad Belgijo in Nemčijo že uvrstili v polfinale, kjer se bodo srečali s Francijo, Srbijo ali Bolgarijo. Zagotovljenega torej ni še nič, saj se, ne pozabimo, na olimpijski turnir uvrsti le končni zmagovalec.

