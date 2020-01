Zimski festival 2020 bo posvečen velikemu skladatelju Ludwigu van Beethovnu City Magazine Festival Ljubljana februarja prireja Zimski festival 2020 v Slovensko filharmoniji ter na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Na četrtem, zdaj že tradicionalnem, bodo s spremljavo Orkestra Slovenske filharmonije nastopili izbrani mednarodno uveljavljeni pianisti in predstavili najlepša klavirska in simfonična dela iz obsežne Beethovnove glasbene zakladnice.

