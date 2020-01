Korupcijska afera v zdravstvu: pred sodni senat stopili prvi štirje od 12 obtoženih 24ur.com Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je enajst fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Pred senat so zdaj stopili štirje od obtoženih: Vane Antolič, Samo Karel Fokter, Robert Cirman in Darko Žafran. Vsi so krivdo zanikali.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Jernej Pikalo

Marjan Šarec

Štefan Hadalin

Luka Dončić