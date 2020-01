Začela se je glavna obravnava v korupcijski aferi v zdravstvu 24ur.com Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je enajst fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predobravnavnem naroku, ki je potekal maja in junija lani, so vsi vpleteni, vključno s prvoobtoženim Zoranom Miloševićem, zanikali krivdo.

