Slovenska nacionalna televizija je v projektu Predsodki začela s promoviranjem vrednot LGBT skupnosti. V prvem prispevku so predstavili predavatelja na Fakulteti za matematiko in fiziko in koordinatorja za LGBT skupnost, Matjaža Kovalinko. V prispevku pa govoril o romantični zvezi s svojim partnerjem in svojo 11 letno hčerko Anjo. “Če kdo vpraša hčerko, kje je njena mamica, pojasnim, da ima še ene ...