Pokopal ga je traktor Primorski dnevnik Prelogah v občini Slovenska Bistrica je v nesreči umrl 70-letni Mariborčan, ki ga je pod seboj pokopal traktor. Nesreča se je zgodila že v ponedeljek popoldne, pokojnega pa so našli šele v torek, so naknadno sporočili iz Policijske uprave Maribor. Na traktorju ni bilo varnostnega loka, voznik je umrl na kraju nesreče. V ponedeljek popoldne je 70-letnik na traktorsko prikolico naložil drva in odpelj ...

