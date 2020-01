Janja Garnbret kandidatka za športnico leta svetovnih iger 24ur.com Slovenska plezalka Janja Garnbret je še drugo leto zapored med kandidati za športnika leta 2019 v neolimpijskih športih in je edina predstavnica športnega plezanja in tudi Slovenije v tem mednarodnem izboru svetovnih iger IWGA. Prvi del glasovanja poteka od 8. do 20. januarja, za deset finalistov bo mogoče glasovati do 30. januarja.

