Stefanos Tsitsipas v izbruhu jeze uničil lopar in poškodoval očeta 24ur.com Na dvoboju novoustanovljenega teniškega tekmovanja pokal ATP v Avstraliji sta se pomerila Grk Stefanos Tsitsipas in Avstralec Nick Kyrgios. Tokrat je grški teniški igralec izgubi živce in v jezi uničil lopar, ob tem pa je zadel in poškodoval očeta in trenerja, ki je sedel na klopi. Stefano se je opravičil, a to ga ni rešilo, da ne bi slišal še nekaj krepkih od mame, ki je bila na tribuni.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Karl Erjavec

Marjan Šarec

Miro Cerar

Žan Kranjec