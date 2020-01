Primer Marina: eden priznal krivdo, obsojen na pogojno kazen 24ur.com Pred koprsko sodišče sta stopila dva od obtoženih v zadevi Marina, ki sta se ujela v prisluhe policije in nista povezana z domnevno zlorabo prostitucije, ampak s prodajo in prometom prepovedanih drog. Tilen Pešič je priznal krivdo in bil obsojen na pogojno kazen, Nik Ciani pa krivde ni priznal in bo postopek zoper njega potekal ločeno.

