Napadalcu na Kvitovo sodišče zvišalo kazen iz osem na enajst let 24ur.com Sodišče v češkem Olomoucu je zvišalo zaporno kazen napadalcu, ki je z nožem decembra 2016 napadel teniško zvezdnico, dvakratno zmagovalko Wimbledona, Petro Kvitovo na njenem domu v Prostejovu. Prvotno kazen osem let zapora je sodišče zvišalo na enajst let.

