Omejitev obiskov na oddelkih klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Dnevnik Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana zaradi povečanega števil okužb dihal omejuje obiske na oddelkih klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Tamkajšnje bolnike lahko v času obiskov, od 15. do 17. ure, naenkrat obišče le ena...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Klinični center

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Karl Erjavec

Marjan Šarec

Miro Cerar

Žan Kranjec