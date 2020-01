Učitelji bodo lažje napredovali v svetnika Dnevnik Minister za izobraževanje Jernej Pikalo in predstavniki šolskega sindikata Sviz so danes podpisali dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma. V skladu z njim bo napredovanje v naziv svetnik lažje, sta po podpisu povedala minister Pikalo in glavni...

