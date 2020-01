Petkova nočna smuka na Mariborskem Pohorju po promocijski ceni, delovati bo pričela tudi Poštela Lokalec.si Na Mariborskem Pohorju bo od četrtka do sobote ponovno na razpolago tudi nočna smuka med 18. in 21. uro. Pri tem bosta v četrtek, 9. januarja, zaradi odstranjevanja posledic požara na koči Lisičkin brlog v navedenem času delovala samo vlečna trakova Bejbika 1 in 2, tako da bo nočna smuka mogoča le na otroškem poligonu […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Borut Pahor

Marjan Šarec

Miro Cerar

Luka Dončić