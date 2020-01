Kako lahko državni sekretar žali Slovence, ki praznujejo božič? To so se spraševali mnogi in se še vedno sprašujejo. Še posebej po tem, ker Jernej Štromajer, državni sekretar na ministrstvu za šolstvo šer vedno opravlja svoje delo. Ravno zato se mora v Sloveniji nekaj spremeniti. Ne smemo si dovoliti, da nas bo kdorkoli in kadarkoli žalil. Slovenija mora postati država vrednot.