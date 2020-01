Ghosn: Zbežal sem pred neresnico in političnim pregonom 24ur.com Nekdanji prvi mož japonskega avtomobilskega proizvajalca Nissan Carlos Ghosn je prvič po pobegu z Japonske v Bejrutu stopil pred novinarje in napovedal, da bo opral svoje ime. Odločitev o begu je označil za najtežjo v življenju, a da ni imel druge izbire. "Nisem zbežal pred resnico, ampak pred neresnico in političnim pregonom," je poudaril.

