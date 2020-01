Evropski prvaki Srbi že odpisani v boju za olimpijske igre 24ur.com V Berlinu so na odbojkarskem kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre znani vsi štirje polfinalisti. Potem ko sta si v skupini A Nemčija in Slovenija mesti zagotovili že v torek, je po sredini prvi tekmi jasno, da Srbija nima več možnosti. Po njenem porazu z Bolgarijo z 2:3 sta v polfinale napredovali Francija in Bolgarija.

