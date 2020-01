Prvi mož Seata odstopil s položaja Dnevnik Predsednik uprave Seata Luca de Meo je odstopil s položaja, so sporočili iz družbe. Za odhod se je odločil sam in po dogovoru s skupino Volkswagen, katere del je španski avtomobilski proizvajalec. Položaj prvega moža so mu ponudili pri francoskem

