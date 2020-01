Grozljivo in sramotno – državni Siol ob iranskem napadu to državo, ki ima krvav šeriatski teokratski Demokracija Državni medij Siol je postal podružnica iranskega režima. Iranski režim ne slavi po spoštovanju človekovih pravic, enakopravnega zastopanja žensk in drugih družbenih skupin. Celotna iranska družba temelji na šeriatskem pravu. Vendar jih to na Siolu ne moti, da ne bi promovirali Irana kot ene najbolj varnih držav na svetu.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Irak

Iran

SiOL

teroristi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Karl Erjavec

Goran Dragić

Jani Möderndorfer