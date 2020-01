Spacalovo motrenje primorskih in kraških pokrajin RTV Slovenija Lojze Spacal je bil človek dveh svetov - obmorskega in kraškega, romanskega in slovanskega. V ta dva pola, od koder se je neumorno navdihoval, popelje 38 del, s katerimi so se v Bežigrajski galeriji 2 spomnili 20-letnice umetnikove smrt.

