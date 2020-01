Miami slavil na zahtevnem gostovanju, Dallas v končnici zapravil zmago 24ur.com Luka Dončić in Goran Dragić sta bila v noči na četrtek aktivna v ligi NBA. Prvi je doma gostil Denver Nuggetse Nikole Jokića in izgubil (106:107), čeprav so telički vodili skoraj celotno srečanje. Vlatko Čančar na drugi strani ni dobil priložnosti. Košarkarji Miami Heata pa so na gostovanju pri Indiani zanesljivo slavili s 122:108.

Luka Dončić

