Inženirka leta 2019 je Aida Kamišalić Latifić: Znanja ti ne more vzeti nihče Dnevnik Na sinočnji večerni slavnostni razglasitvi v Cankarjevem domu v Ljubljani so naziv inženirka leta 2019 podelili dr. Aidi Kamišalić Latifić. Doktorica in soizumiteljica patenta se kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in...

