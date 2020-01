Letalo se je zaradi težav vračalo na letališče, na njem so opazili ogenj 24ur.com Iranski preiskovalci nesreče ukrajinskega letala, ki je strmoglavilo v bližini Teherana, so sporočili prve ugotovitve preiskave. Letalo naj bi imelo kmalu po vzletu tehnične težave, zato se je obrnilo proti letališču. Posadka letala, ki je potovalo nad ukrajinskim letalom, pa je povedala, da so na boeingu 737 opazili ogenj.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Boeing

Iran

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Karl Erjavec

Štefan Hadalin

Marjan Šarec