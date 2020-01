Kraljica s Harryjevim in Meghaninim odstopom ni bila seznanjena 24ur.com Meghan Markle in princ Harry sta pred kratkim odvrgla 'bombo' in javnost presenetila z izjavo, da odstopata od opravljanja kraljevih dolžnosti. Presenečena pa ni bila le javnost, temveč tudi britanski dvor. Slednji namreč, po poročanju tujih medijev, z odločitvijo kraljevih zakoncev ni bil seznanjen.

