Na Bledu se je otrok poškodoval s pirotehniko 24ur.com Na Bledu so policisti na javnem kraju obravnavali poškodbo otroka s pirotehniko. Otrok je razstavil raketo in jo želel prižgati, a mu je prej eksplodirala v rokah in ga poškodovala.

