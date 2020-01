Iranski poveljnik: Načrtovanih je bilo še več zračnih napadov na ameriške tarče 24ur.com Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump novinarjem dejal, da se Iran, kot kaže, umika, se je oglasil poveljnik iranske revolucionarne garde in ZDA opozoril, da jih v kratkem čaka še hujše maščevanje. Američani so medtem v pismu, ki so ga naslovili na Združene narode, zapisali, da so pripravljeni na pogajanja z Iranom.

