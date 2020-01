ZDA pripravljene na 'resna pogajanja' z Iranom 24ur.com ZDA so v pismu, ki so ga naslovile na Združene narode, poudarile, da so pripravljene na pogajanja z Iranom, in sicer z namenom, da bi zagotovile mir v regiji. Kot so še zapisali, je bil atentat na iranskega generala Kasema Solejmanija dejanje samoobrambe in zato opravičljiv. Pismo pa je ZN poslal tudi Iran, ki pravi, da si ne želi vojne.

