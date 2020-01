Srednji bazen ostaja zaprt, po stenah vlaga in plesen Lokalec.si Srednji bazen v mariborskem kopališču Pristan ostaja do nadaljnjega zaprt. Po stenah se nabirata vlaga in plesen, prezračevalni sistem ne dela. “Datuma težko pričakovane otvoritve prenovljenega bazena v tem trenutku žal ne moremo predvideti,” sporočajo z Mestne občine Maribor. Na Mestni občini Maribor in pri upravljavcu kopališča, Športnih objektih Maribor, namreč zdaj ugotavljajo, da bo […]

