»Jaz sem zainteresiran, ne glede na to, kakšna barva vlade je, tudi recimo takrat, ko je bila Janševa vlada, pa so denimo potem s tistimi poročili začeli. Jaz sem takrat kot predsednik stranke, ki je bila v opoziciji, z Virantom in Erjavcem govoril, naj ne gresta ven iz koalicije, naj počakata, ker je glavna stabilnost. Ravno v tistem času je bila stabilnost vlade pomembna.