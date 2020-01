Odslej smučarji v Bovec in Kanin tudi z letali Svet 24 Pri upravljavcu Letališča Bovec, podjetju Aviofun, so se odločili, da bodo smučarje v Bovec po novem vozili tudi z manjšimi letali. V ta namen načrtujejo povezavo manjših letališč po Sloveniji z bovškim, od tam pa bodo potnike do vstopne postaje krožnokabinske žičnice Kanin prepeljali s kombijem.



