Papež svari, da bi napetost med ZDA in Iranom prerasla v kaj večjega Radio Ognjišče Papež Frančišek je danes znova izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti med ZDA in Iranom. V nagovoru veleposlanikom, ki so akreditirani pri Svetem Sedežu, je omenil še druge spore, tudi pozabljene ali zamrznjene, govoril je o spolnih zlorabah, okolju in pomenu solidarnosti v Evropi. Trenutno ima s Svetim sedežem diplomatske odnose vzpostavljenih 183 držav.



