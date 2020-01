V dobrem tednu dni novega leta že štirje potrjeni primeri ošpic Reporter Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje navajajo, da so letos zabeležili štiri primere ošpic pri odraslih osebah. Vsi so predvidoma povezani z izbruhom v kranjski regiji, ki se je začel v novembru lani. V novembru in decembru lani so tako obravnavali dv

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boris Kobal

Luka Dončić

Karl Erjavec

Goran Dragić

Borut Pahor