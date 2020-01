Gibanje za človeku prijazno tehnologijo noče 5G v Sloveniji #video SiOL.net Na, kot so mu rekli, miroljubnem shodu okrog Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) so zatrdili, da ta nima pravne podlage za nadaljevanje postopkov za mobilna omrežja 5G in da imajo številne dokaze o škodljivosti mobilnih omrežij pete generacije. Zahtevajo uporabo načela previdnosti v skladu z zakonom o varovanju okolja.

Sorodno







Oglasi Omenjeni AKOS

Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Boris Kobal

Luka Dončić

Karl Erjavec

Borut Pahor

Goran Dragić