Sainz in Brabec ubranila skupno vodstvo, Marčič zdaj 82. Ekipa Na vzdržljivostnem reliju Dakar so danes dirkači v Savdski Arabiji odpeljali peto etapo, 465 km dolgo preizkušnjo med Al Ulo in Hailom. Med avtomobilisti je v vodstvu Španec Carlos Sainz (Mini), med motociklisti Američan Ricky Brabec (Honda), edini slovenski udeleženec Simon Marčič pa je na 82. mestu.



