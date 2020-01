Leto 2019 drugo najtoplejše leto Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Na seznam najtoplejših let, odkar merimo temperaturo, lahko brez dvoma dodamo tudi minulo leto. Po podatkih evropske organizacije za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus, ki jo podpira Evropska komisija, je bilo leto 2019 drugo najtoplejše leto. Zaostaja le za letom 2016, pa še to ne dosti - približno 0,04 °C. Najtoplejših pet let je torej: 2016, 2019, 2017, 2015, 2018. To lahko povemo tudi bolj plastično: vsa leta po letu 2010 so bila toplejša od vseh let pred tem (meritve segajo do 1880), zadnjih pet let pa je toplejših od katerihkoli drugih let.

