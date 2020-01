Poletna neurja povzročila za 25 milijonov evrov škode Dnevnik Neurja s poplavami, vetrom in točo so 7. in 8. julija lani v 63 občinah povzročila za 19,8 milijona evrov škode. Za 5,5 milijona evrov škode pa so neurja v 15 občinah povzročila med 24. in 26. avgustom. Ker končni oceni presegata 0,3 promila...

