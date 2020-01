Brivec iz Malče priznal ugrabitev, mučenje in posilstvo 12-letnice 24ur.com V Srbiji je znanih vedno več grozljivih podrobnosti ugrabitve 12-letne Monike, ki jo je 20. decembra lani ugrabil brivec iz Malče. Ninoslav Jovanović je na tožilstvu v Nišu priznal ugrabitev, mučenje in posilstvo 12-letnice, ki naj bi ga večkrat prosila, naj jo izpusti. Enkrat naj bi ji celo uspelo pobegniti, a se je pognal za njo in jo odpeljal nazaj v zapuščeno hišo groze, kjer ji je med drugim...

