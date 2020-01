Žiriji letošnjega Berlinala bo predsedoval Jeremy Irons RTV Slovenija "Jeremy Irons je utelesil nekatere ikonične like, ki so me spremljali na mojem popotovanju v svetu filma," je dejal umetniški direktor Berlinala Carl Chatrian ob najavi, da bo britanski oskarjevec na čelu žirije letošnje izvedbe tega filmskega festivala.

