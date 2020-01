Velik preobrat Jeseničanov, Olimpija do desete zaporedne zmage SiOL.net Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija so v Tivoliju s 5:1 odpravili Kitzbühel in vknjižili deseto zaporedno zmago. Jeseničani so po zaostanku z 0:2 po podaljšku s 3:2 premagali Cortino in s peto zaporedno zmago ostali v boju za šesto mesto, ki po rednem delu neposredno vodi v končnico.

