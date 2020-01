Slovenski pravosodni organi so si s prikrivanjem kaznivih dejanj privoščili škandal vseh škandalov. Slovenija je članica zveze Nato, ob tem pa je z vednostjo vseh državnih organov prala denar za iranski režim, ki je kupoval s tem bojne strupe in proliferacijo za iranski jedrski program. Ob tem je Specializirano državno tožilstvo del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali ...