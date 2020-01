Katalonski mediji po porazu v superpokalu prepričani: Valverdeju so dnevi šteti 24ur.com Nogometaši madridskega Atletica s slovenskim vratarjem Janom Oblakom so v polfinalu španskega superpokala v Džedi v Savdovi Arabiji izločili Barcelono s 3:2 in se bodo v finalu pomerili z mestnim tekmecem Realom, ki je že prej s 3:1 ugnal Valencio. Poraz aktualnih španskih prvakov utegne biti usoden za trenerja Barcelone Ernesta Valverdeja. Katalonski mediji trdijo, da ga bo vodstvo kluba v kratkem odpustilo ...

