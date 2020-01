V Novem Južnem Walesu nastal megapožar, štirikrat večji od New Yorka Svet 24 Zaradi močnega vetra sta se v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales danes dva požara združila v ogromen "megapožar", ki je po površini štirikrat večji od ameriškega mesta New York. Ob trajajoči naravni katastrofi, ki je terjala že 26 življenj, poginila pa naj bi tudi milijarda živali, so se na ulicah mest spet zbrali protestniki.



Več na Svet24.si.si

Sorodno













Oglasi