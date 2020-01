Poslanka Jelka Godec sprašuje vlado: Kaj so do danes storile pristojne institucije po odkritju zlora Demokracija Ali so pristojne institucije ukrepale na podlagi sprejetih poročil Preiskovalne komisije na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic? Tako poslanka SDS Jelka Gorec, znana tudi po vodenju preiskovalne komisije o zlorabah v zdravstvu, sprašuje Šarčevo vlado.

