Bodo kartonaste postelje na olimpijskih igrah zdržale 'nočne aktivnosti' športnikov? 24ur.com Organizatorji letošnjih olimpijskih iger v Tokiu so se zavezali k trajnostnim in 'zelenim' igram, in v skladu s to idejo predstavili kartonaste postelje. Kar pa je sprožilo vprašanja - ali so te primerne za 'nočne aktivnosti' špotnikov, med katere so organizatorji olimpijskih iger v Riu razdelili kar 450.000 kondomov. A proizvajalec zatrjuje, da postelje zdržijo do 200 kilogramov.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Janez Janša

Rudi Medved

Stephen Casiraghi