"Dr. Jože Pučnik je bil človek, ki je od svojih mladih let do svojega prezgodnjega slovesa pogumno gradil slovensko demokracijo. Naj nas njegov trud opominja, da si moramo za demokracijo nenehno prizadevati in da je pot do demokratične politične kulture na Slovenskem, kot si jo je zamislil in želel dr. Jože Pučnik, še trpka in dolga. A zmogli bomo!" je na današnji spominski prireditvi poudarila z ...