Miti in legende o Kasemu Solejmaniju ter kolektivne norosti globalne levice Nova24TV Globalni levi sceni se je kolektivno zmešalo. Po uspešni likvidaciji mednarodnega terorista Solejmanija je to zdaj jasno. Iranski teokrati si najbrž manejo roke, ko vidijo kako levi politiki, estradniki in ideologi od znotraj nažirajo temelje zahodne civilizacije in dobivajo kulturno vojno, ne da bi vanjo vložili en cent. Uporabni idioti revolucije so zmeraj bili orodje […]

Oglasi