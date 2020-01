"Levičarske vlade so tako osiromašile in ponižale Slovensko vojsko, da nima nobene rezerve več. Vsaj za prihodnjih 10 let je tako nujna uvedba obveznega vsaj 6 mesečnega vojaškega usposabljanja." (Janez Janša, predsednik SDS in nekdanji obrambni minister, bi rad ponovno militariziral slovensko državo; via Facebook)