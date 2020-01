Dars bo promet po štajerski avtocesti speljal po treh pasovih, bo to res odpravilo prometne zamaške? Večer Družba Dars načrtuje širitev štajerske in primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano, za ta projekt ne potrebuje soglasij vlade ali države, saj tretjega pasu ne bo gradila, ampak bo za en meter razširila obstoječi odstavni pas in po njem speljala promet. Zbrali smo nekaj odzivov, ki so precej kritični do države.

Oglasi Omenjeni DARS

Ljubljana

Maribor

Slovenske železnice Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Milan Mandarić

Karl Erjavec

Štefan Hadalin