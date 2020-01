V živo: Švicarka vodi pred italijanski senzacijo, Ilka si lahko oddahne SiOL.net Po slabem mesecu dni brez tekme v hitrih disciplinah se bodo alpske smučarke v svetovnem pokalu merijo na smuku v avstrijskem Zauchenseeju. Edina slovenska predstavnica je Ilka Štuhec, ki se je na progo podala kot deveta. Trenutno zaseda sedmo mesto in ima sekundo in 37 stotink zaostanka za vodilno Švicarko Corinne Suter. Ilka si po vseh težavah, ki so jo spremljale v zadnjem času, lahko oddahne.

