Ponoči so bili v severnoameriški hokejski ligi NHL na sporedu trije obračuni. Hokejisti Pittsburgh Penguins so do zmage s 4:3 pri Colorado Avalanche prišli po podaljšku, ki ga je v četrti minuti odločil Jared McCann. Carolina Huricanes so doma s 3:0 premagali Arizono Coyotes, ekipa Detroit Red Wings pa po kazenskih strelih s 3:2 Ottawo Senators.



