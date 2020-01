Zdravnike skrbi sosežig v Salonitu, že 160 jih je prispevalo svoj podpis Primorske novice Goriške zdravnike in zobozdravnike ter zdravniško zbornico skrbi morebitno povečanje obsega sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo. Ministrstvo in agencijo za okolje so pozvali k odgovornemu pristopu in opozorili na vplive onesnaženega okolja na zdravje ljudi. “Potrebujemo dialog, ki temelji na okoljskih in zdravstvenih podatkih,” odgovarjajo v Salonitu.

